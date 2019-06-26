На Волыни мужчина насиловал 11-летнюю «падчерицу»

Происшествия

В правоохранительные органы Волыни обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о том, что 39-летний сожитель изнасиловал ее 11-летнюю дочь. (Ранее в одном из сел Черкасской области 59-летний мужчина попытался изнасиловать 10-летнюю девочку, приехавшую к бабушке на каникулы.)

— Женщина сообщила, что, пока она находилась на заработках за рубежом, сожитель неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери. Правоохранители сразу же задержали мужчину и доставили его в отдел полиции, — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.

По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в Запорожье: 23-летнего местного жителя подозревают в том, что он в течение года насиловал 2-летнюю девочку, снимая процесс на видео.

«ФАКТЫ» писали также о педофиле из села Ивановка Одесской области, который пытался изнасиловать, а затем убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а труп ребенка спрятал в выгребной яме.

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