26.00 / 26.31 29.38 / 29.93
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В жутком ДТП погибла известный волонтер Марина Шеремет

8:44 1 июля 2019 1465
Марина Шеремет
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Об этом в Facebook пишут люди, знавшие ее.

Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой об боковое стекло. У попутчика погибшей женщины черепно-мозговая травма и травма руки. Он в сознании в больнице. Об этом написала Margo White.

По ее словам, у полиции пока нет версий о причине аварии. О том, как долго находились на месте аварии пострадавшие и как быстро умерла волонтер, можно будет узнать по результатам судмедэкспертизы. Также пока неизвестно, где тело погибшей женщины.

В соцсети волна скорби.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели народного депутата, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука и о причинах его смерти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины