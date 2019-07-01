В жутком ДТП погибла известный волонтер Марина Шеремет

Происшествия

В воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Об этом в Facebook пишут люди, знавшие ее.

Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой об боковое стекло. У попутчика погибшей женщины черепно-мозговая травма и травма руки. Он в сознании в больнице. Об этом написала Margo White.

По ее словам, у полиции пока нет версий о причине аварии. О том, как долго находились на месте аварии пострадавшие и как быстро умерла волонтер, можно будет узнать по результатам судмедэкспертизы. Также пока неизвестно, где тело погибшей женщины.

В соцсети волна скорби.

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