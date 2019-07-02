Прошла презентация «Fashion-рынок Великобритании» при поддержке ЕС

Украина

При поддержке ЕС и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках реализации инициативы ЕС EU4Business для украинских дизайнеров и производителей одежды состоялась презентация fashion-рынка Великобритании.

«В Украине есть вещи, которые одновременно и привлекательны, и доступны по цене. Поэтому украинские производители одежды смогут выйти на рынок Великобритании, если объединят несколько факторов: веру в себя и свой продукт, смелость, потому что, если вы не попробуете, то никогда не узнаете, что ваша одежда нравится другим», — сказала директор по международным продажам ITE GROUP Мириам Осборн.

По словам участницы презентации Виктории, необходимо больше таких связей, так как здесь поделились секретами того, что нужно потребителями Великобритании, и как с ними лучше работать.

Уже 3 года в Украине работает инициатива ЕС EU4Business — по поддержке малого и среднего бизнеса с участием ЕБРР. Два года активно развиваются секторальные направления поддержки, среди которых отрасль производства одежды и обуви.

«При участии международных экспертов была разработана дорожная карта, чтобы поддержка сектора была целевой и направленной. Необходимо повысить конкурентоспособность предприятий, производительность труда, внутренний и международный маркетинг. Этим мероприятием мы будем улучшать знания компаний о рынке Великобритании. Это одна из мер, которые мы организовываем в этом направлении», — рассказала координатор проектов Группы финансов и развития МСБ ЕБРР Аида Марущак.

При поддержке ЕС и ЕБРР украинцы уже посетили Францию, впереди поездка в Германию. Во время таких мероприятий проводятся В2В-встречи, на которых можно наладить партнерские отношения.

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