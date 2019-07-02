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Евроатлантическая хартия — план действий политических сил, который ускорит вступление Украины в НАТО
«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным, — написал пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook. — Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом.
Главная цель реванша — остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину — от Донбасса до Галичины. Россия понимает, что вступление Украины в этих два союза — это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем.
Именно поэтому «Европейская Солидарность», наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ — Евроатлантическую хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там — четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели — мира и безопасности благодаря членству в НАТО, благосостояния — благодаря вступлению в ЕС.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!