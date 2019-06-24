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Романтик Винник во время своего концерта помог парню сделать предложение руки и сердца любимой девушке (фото)
Популярный певец Олег Винник, который отказался от предложения идти в политику, продолжает колесить по Украине с гастрольным туром «Роксолана». Знаменитый артист удивил неожиданным поступком во время выступления в Днепре. Он растрогал зрителей неожиданным романтичным поступком, помог парню сделать предложение руки и сердца его любимой девушке.
В разгар концерта Олег Винник вдруг остановил музыку и заявил, что его команда нашла паспорт одной из поклонниц, назвал ее имя и попросил подняться на сцену. Счастливая обладательница паспорта с радостью вышла на сцену к любимому артисту и даже не подозревала, что ее ждет впереди.
«Просто так я его не отдам», — неожиданно сказал Винник, загадочно улыбаясь. В это время на сцене появился парень с огромным букетом алых роз. Он подошел к ошарашенной девушке, опустился на колено и признался ей в любви, предложив выйти за него замуж. Устоять перед таким романтичным поступком она не смогла и ответила согласием под громкие аплодисменты.
*Фото Информатор
Первыми новоиспеченных жениха и невесту поздравили Олег Винник и его бессменная бэк-вокалистка Таюне, котороую называют женой артиста. Дуэтом они спели влюбленным «Многая лета».
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