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До слез: Николай Басков посвятил умершему отцу песню (видео)
Популярный российский певец Николай Басков впервые прокомментировал смерть отца, который умер после продолжительной борьбы с онкологией. Трагическое известие артист получил в Минске, где выступал на закрытии Европейских игр. Первое время Басков хранил молчание, а позже опубликовал в Instagram архивное видео одного из своих концертов, на котором присутствовали родители. Вместе с отцом он спел его любимую песню. Теперь Николай посвятил ее умершему папе, которым очень гордился.
«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа. Наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал Басков в Instagram.
Подписчики, среди которых много знаменитостей, выражают певцу соболезнования и не могут поверить в случившееся. Ведь Виктор Басков всегда хорошо выглядел, гораздо моложе своих лет.
«Дорогие Леночка и Николай! Выражаю вам соболезнования, от меня и всей моей семьи, по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца- настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь друзья!», — написал Владимир Винокур.
«Большое горе… мои глубокие соболезнования… Царствие Небесное твоему Папе», — поддержал Баскова композитор Игорь Николаев.
«До последнего думала, что это шутка. У меня нет слов. Дай сил вам и Елене Николаевне пережить это горе. Вы держитесь», «Примите наши соболезнования. Видно, что он был очень добрым! У злых не бывает такой улыбки», — пишут подписчики.
Где и когда пройдут похороны, семья Баскова не сообщает. Они хотят провести этот день без журналистов.
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