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Полное солнечное затмение 2 июля: во сколько и где смотреть
Поздно вечером во вторник, 2 июля, жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение.
Затмение будет хорошо видно в Южной Америке — в Чили и Аргентине, а частично — в нескольких соседних странах. NASA будет давать «живую» трансляцию с чилийских телескопов с 15:00 до 18:00 по местному времени (в 22:17 по Киеву).
Обсерватория в Чили Cerro Tololo национального научного фонда будет показывать солнечное затмение в прямом эфире на веб-сайте музея Сан-Франциско Exploratorium.
Также в NASA сообщают, что изучение Солнца во время полных солнечных затмений помогает ученым понять источник и поведение солнечного излучения, которое управляет космической погодой у Земли, что может повлиять на здоровье космонавтов в космосе и долговечность материалов, используемых для создания космических кораблей.
Эксклюзивный материал «Июль-2019: астропсихолог назвала благоприятные и опасные даты», в котором также говорится и о полном солнечном затмении, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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