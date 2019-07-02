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Общество и люди

Полное солнечное затмение 2 июля: во сколько и где смотреть

10:41 2 июля 2019 362
Солнечное затмение
Инф. «ФАКТОВ»

Поздно вечером во вторник, 2 июля, жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение.

Затмение будет хорошо видно в Южной Америке — в Чили и Аргентине, а частично — в нескольких соседних странах. NASA будет давать «живую» трансляцию с чилийских телескопов с 15:00 до 18:00 по местному времени (в 22:17 по Киеву).

Обсерватория в Чили Cerro Tololo национального научного фонда будет показывать солнечное затмение в прямом эфире на веб-сайте музея Сан-Франциско Exploratorium.

Также в NASA сообщают, что изучение Солнца во время полных солнечных затмений помогает ученым понять источник и поведение солнечного излучения, которое управляет космической погодой у Земли, что может повлиять на здоровье космонавтов в космосе и долговечность материалов, используемых для создания космических кораблей.

Эксклюзивный материал «Июль-2019: астропсихолог назвала благоприятные и опасные даты», в котором также говорится и о полном солнечном затмении, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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