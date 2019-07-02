Мир

Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний: что об этом известно

Во вторник, 2 июля, Чехия запретила четыре рейса Москва — Прага — Москва российской авиакомпании «Аэрофлот».

Российский авиаперевозчик сообщили, что аннулированы разрешения на выполнения рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Также об отмене рейсов в Прагу и Карловы из Москвы и Екатеринбугра сообщили входящие в группу «Аэрофлота» перевозчики «Победа» и «Уральские авиалинии».

Причина аннулирования разрешений на полеты выяснилась позже. Как сообщает российский «Интерфакс», Чехия пошла на такой шаг из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. «Они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине приняли решение о запрете нерегулярных авиарейсы между нашей страной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

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