Украина

В Украине приняли важное решение о чартерах в Россию

После скандального полета в Москву украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко, в Украине приняли решение запретить нерегулярные авиарейсы между нашей страной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций. Соответствующее постановление в среду, 3 марта, принято на заседании правительства.

Инициатором выступило министерство внутренних дел.

«Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста», — предложил министр внутренних дел Арсен Аваковов.

Он отметил, что проект был разработан в связи с полетом политиков Юрия Бойко и Викторов Медведчука в Москву. По словам главы МВД, этим политикам удалось воспользоваться «лазейками в законодательстве».



Напомним, ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления должностными лицами Госпогранслужбы и Госавиаслужбы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву.

Ранее Бойко заявлял, что никаких нарушений украинского законодательства при этом визите не было. В свою очередь Медведчук считает заявление генпрокурора Юрия Луценко об открытии уголовного производства в связи с их пересечением границы провокацией и пиаром против политиков.

«ФАКТЫ» также писали о протестах, которые устроили возле дома Виктора Медведчука представители националистических организаций, обвинив его в связях с Москвой.

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