Украина

Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: потерпевшие хотят помощи от Зеленского

Пострадавшие во время ДТП в Харькове в 2017 году решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за затягивания апелляционного рассмотрения дела со стороны защиты виновницы ДТП Елены Зайцевой. Об этом пишет в Facebook адвокат потерпевших в ДТП Лариса Матвеева.

«Пострадавшие по делу Зайцевой и Дронова решили обратиться к президенту и общественности, поскольку опасаются, что затягивание апелляционного рассмотрения со стороны защиты Зайцевой (многомесячное „ознакомления“ с материалами дела) не было „случайным“. Я лично больше рассчитываю именно на возможность контроля общественности и присутствие журналистов, поскольку считаю, что именно это помогло получить максимальное наказание для обвиняемых — единственный справедливый приговор, о котором просили пострадавшие», — пишет она.

Матвеева напомнила, что согласно п. 18 и п. 20 ч.1 ст. 7 УПК Украины, среди общих принципов уголовного производства есть публичность, гласность и открытость судебного производства.

Как писали «ФАКТЫ», 18 октября 2017 года автомобиль «Лексус» под управлением Зайцевой сбил на тротуаре 11 человек. Пятеро погибли на месте, шестая жертва скончалась в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к десяти годам лишения свободы каждого, с вердиктом не согласились ни представители Зайцевой, ни адвокаты Дронова.

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