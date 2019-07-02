Происшествия

Взрыв под Днепром: в дома пострадавших от взрыва детей пришли с обыском (фото)

В Днепропетровской области, где от, предположительно, взрыва гранаты к гранатомету ВОГ-25п в селе Пашена Балка пострадали дети, в домах их родителей проводятся обыски.

Как сообщает OBOZREVATEL, местные жители рассказали, что трое из пострадавших — дети воевавших в АТО. А пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская сообщила, что правоохранители пообщались с некоторыми ребятами и узнали, что те нашли взрывное устройство на свалке в поселке.

Глава облсовета Днепропетровской области Глеб Прыгунов сообщил, что двух тяжелых пациентов прооперировали ночью. Старший из пострадавших — 16-летний юноша — все еще находится на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что он «стабильный». Пятилетний малыш находится в сознании. Еще двоих детей отправили на операцию.

На своей страничке в социальных сетях он показал фотографии осколка, который изъяли из тела пострадавшего медики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрыв, во время которого пострадали дети, произошел в 30 метрах от детской площадки и продуктового магазина.

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