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Взрыв под Днепром: в дома пострадавших от взрыва детей пришли с обыском (фото)
В Днепропетровской области, где от, предположительно, взрыва гранаты к гранатомету ВОГ-25п в селе Пашена Балка пострадали дети, в домах их родителей проводятся обыски.
Как сообщает OBOZREVATEL, местные жители рассказали, что трое из пострадавших — дети воевавших в АТО. А пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская сообщила, что правоохранители пообщались с некоторыми ребятами и узнали, что те нашли взрывное устройство на свалке в поселке.
Глава облсовета Днепропетровской области Глеб Прыгунов сообщил, что двух тяжелых пациентов прооперировали ночью. Старший из пострадавших — 16-летний юноша — все еще находится на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что он «стабильный». Пятилетний малыш находится в сознании. Еще двоих детей отправили на операцию.
На своей страничке в социальных сетях он показал фотографии осколка, который изъяли из тела пострадавшего медики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрыв, во время которого пострадали дети, произошел в 30 метрах от детской площадки и продуктового магазина.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!