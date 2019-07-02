Украина

«Евроатлантическая хартия — это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий» — Петр Порошенко

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным», — написал пятый президент Украины Петр Порошенков Facebook. Главная цель реванша, по словам Порошенко, — остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину — от Донбасса до Галичины.

«Именно поэтому „Европейская Солидарность“, наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ — Евроатлантическую хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО», — подытожил пятый президент Украины.

Текст Хартии опубликован на сайте партии «Европейская Солидарность».

Мы, украинские политические силы,

для реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора, определенного Конституцией Украины,

руководствуясь европейским и евроатлантическим выбором украинского народа, который обусловлен европейской цивилизационной идентичностью Украины, ее историческими отношениями с членами европейского и евроатлантического сообществ, основанных на общих цивилизационных ценностях и преданности защите человеческого достоинства и прав человека,

напоминая, что попытка отказаться от европейского курса государства стала причиной Революции достоинства и отдавая дань памяти Небесной Сотни,

ставя целью создание надлежащих условий для подачи заявки о вступлении Украины в ЕС и получения Плана действий по членству в НАТО,

осознавая, что только этот курс может гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благосостояние и процветание граждан Украины,

стремясь не допустить реванша сил, цель которых отказ от европейской и евроатлантической интеграции Украины,

понимая, что прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины возможно только путем дальнейшего укрепления международной солидарности в поддержке Украины и усиления нашего государства в результате реформ, необходимых для обретения полноправного членства в ЕС и НАТО,

заключаем Хартию, обязуясь обеспечить:

1. реализацию положений Конституции Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора;

2. безусловный приоритет этого курса, сотрудничество по его реализации, недопущение его ревизии;

3. включение курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию в коалиционное соглашения и Программы деятельности Кабинета министров Украины и конкретных мероприятий, направленных на достижение этой цели;

4. определение отдельного дня/часа/пункта повестки дня в деятельности Кабинета министров Украины и Верховной Рады Украины, во время которого проходило бы рассмотрение вопросов и принятие законопроектов, посвященных европейской и евроатлантической интеграции;

5. усиление институциональных возможностей органов государственной власти для эффективной реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины;

6. выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, включая обеспечение полноценного функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли;

7. выполнение Годовой национальной программы сотрудничества Украина — НАТО на 2019 год, надлежащую подготовку и выполнение таких программ в последующие годы с целью достижения цели совместимости Вооруженных Сил Украины с армиями союзников;

8. подготовку и направление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о намерении Украины получить План действий по членству в НАТО для начала содержательной дискуссии по этому вопросу среди союзников;

9. соблюдение органами власти Плана мероприятий по реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (Указ Президента Украины «Вопросы европейской и евроатлантической интеграции» от 20 апреля 2019);

10. присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО;

11. консолидированную позицию в поддержку продолжения политики привлечения военной и оборонной помощи Украине со стороны международных партнеров как для модернизации ВСУ, так и укрепления устойчивости украинской армии в условиях продолжающейся внешней агрессии;

12. недопущение сокращения Вооруженных Сил Украины до прекращению агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины;

13. интеграцию Украины в энергетический и цифровой рынок ЕС, приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества, сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности;

14. использование мер в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство» для обмена опытом и лучшими практиками на пути евроинтеграции, и на этой основе укрепление связей между восточноевропейскими партнерами и ЕС;

15. сотрудничество и дальнейшую интеграцию Украины с ЕС и НАТО в сфере образования и науки;

16. повышение профессиональной компетентности государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

17. продолжение эффективной информационной политики в сферах европейской и евроатлантической интеграции Украины, противодействие распространению ложной информации и манипуляциям общественным мнением, недопущение медиаоккупации информационного пространства Украины российским капиталом;

18. сотрудничество с ЕС и НАТО в противодействии угрозам информационной безопасности и кибербезопасности, противодействии транснациональной преступности, обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, усилении охраны границ, минимизации рисков в сфере миграции;

19. сотрудничество Украины с НАТО по мониторингу ситуации и совместного реагирования на агрессию Российской Федерации, включая милитаризацию, в акваториях Черного и Азовского морей и районе Керченского пролива с целью обеспечения свободы судоходства в регионе;

20. создание и развитие военной базы на Востоке Украины и военно-морской базы на побережье Азовского моря;

21. внедрение в течение 2020 года принципов эффективного оборонного менеджмента, подготовки, управления, планирования, бюджетного обеспечения, закупок, принятых в государствах-членах НАТО,

22. надлежащий уровень социальной поддержки участников боевых действий, их адаптации к мирной жизни;

23. улучшение финансирования, кадрового и материально-технического обеспечения деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины, обеспечивающих сотрудничество с Европейским союзом и НАТО;

24. привлечение международной помощи в соответствии с определенными стратегическими документами целями и задачами европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter