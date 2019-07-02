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Страшное ДТП на трассе Львов — Луцк: есть погибшие (фото)
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 2 июля, на трассе Львов — Луцк. В Каменка-Бугском районе 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.
— В результате этого водитель (местный житель) и его 21-летний пассажир (житель Винницы) погибли на месте. Еще один пассажир — 32-летний житель Каменка-Бугского района — получил тяжелые травмы и был госпитализирован, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Волынской области. 1 июля вблизи села Оконск столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик.
«ФАКТЫ» также информировали о том, что в воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла известный волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»