Страшное ДТП на трассе Львов — Луцк: есть погибшие (фото)

Происшествия

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 2 июля, на трассе Львов — Луцк. В Каменка-Бугском районе 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.

— В результате этого водитель (местный житель) и его 21-летний пассажир (житель Винницы) погибли на месте. Еще один пассажир — 32-летний житель Каменка-Бугского района — получил тяжелые травмы и был госпитализирован, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Волынской области. 1 июля вблизи села Оконск столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик.

«ФАКТЫ» также информировали о том, что в воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла известный волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью.

Читайте также: На дорогах Украины появятся умные развороты, специальные барьеры и столбики на переходах

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter