Мать избила до полусмерти: Иво Бобул вспомнил о тяжелом детстве (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитый певец Иво Бобул, который решил пойти в политику и баллотироваться в народные депутаты, поделился шокирующими откровениями о своем детстве. Народный артист Украины рассказал, как нелегко его семье пришлось жить после смерти отца, и почему мать отказалась от него.

Евгения Пантелеевна была суровой женщиной, строго воспитывала семерых детей. Иво, которого в детстве мама ласково звала Нико, иногда изрядно доставлось от нее.

«Однажды я взял у папы нож, пошел с ребятами играть и потерял его. Мама меня сильно избила. Я никуда не убегал, стоял у дерева — вцепился и обнимал его, пока не пришла тетя и не сказала маме: «Ты что с ума сошла? Ты же убьешь ребенка!» — рассказал Иво Бобул в специальной рубрике «Ранку з Україною» о роли мамы в жизни звездных сыновей.

Как говорит Бобул, он не держит зла на маму, времена были такие, строгое воспитание считалось наукой. Самым болезненным для артиста было расставание с мамой, которой после смерти отца пришлось отдать детей в интернат.

Многодетная семья жила довольно обеспечено. У отца был свой лес, артель по строительству деревянных домов. Могли позволить себе даже домработницу. Но с приходом советской власти все отобрали. Отец пошел работать обычным лесником, пахал из последних сил, чтобы семья не голодала. Его не стало, когда Иво учился в седьмом классе. Мать была вне себя от горя и не представляла, как ей жить дальше.

«Все жители села пришли на похороны и смотрели, что будет делать эта женщина с 7 детишками. 7 детей и она одна», — рассказал Иво Бобул каналу «Україна».

Она решилась на единственно правильный в то время шаг — отдала детей в румыноязычный интернат, чтобы они могли хотя бы нормально питаться.

«Боже, что делалось с мамой! Вы себе не можете представить, как она нас провожала. Я не могу это выразить, потому что ком в горле. Слезы лились, она билась головой о ворота», — поделился воспоминаниями артист.

Мама навещала детей в интернате, собирая им лакомства. После года пребывания в заведении 14-летний Иво Бобул покинул родной дом навсегда.

«Помню, у меня не было обуви. Я взял у сестры туфли и в женских туфлях уехал. Нашел какой-то пиджачок, рубашку, чемоданчик маленький. Мама дала мне зубную щетку, мыло, расчёску и две майки — все», — рассказал Иво Бобул.

Он поехал в Черновцы, где до службы в армии работал на стройке. Во время службы увлекся игрой на гитаре. Занятия музыкой и определило его дальнейшую жизнь. Добившись успеха, он пригласил маму на свой концерт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Камалия откровенно рассказала об отце-садисте, который избивал ее и мать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter