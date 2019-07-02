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Кинообзор

«Человек-паук: Вдали от дома» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов. Премьерой недели, безусловно, является «Человек-паук: Вдали от дома». Поклонники французского комика Кристиана Клавье смогут увидеть его в фильме «Ибица». Для похода в кино всей семьей подойдет полнометражный мультфильм «Норм и несокрушимые: Большое приключение». Криминальная комедия «Стокгольмский синдром» основана на реальных событиях 1973 года. Те, кому понравился британский сериал «Острые козырьки», смогут увидеть полюбившихся актеров в драме «Коррупция».

«Человек-паук: Вдали от дома»

(12+, США, Sony Pictures, фантастика, комиксы, бюджет — 160 миллионов долларов)

Человек-паук — один из самых популярных в мире супергероев комиксов. Его придумали еще в начале 60-х Стэн Ли и Стив Дитко. Успех был невероятный. Читателям понравилась история скромного фотографа Питера Паркера, который превращается в Человека-паука, обладающего невероятными способностями, и вступает в борьбу со всякого рода злодеями.

Первая экранизация была снята для телевидения в 1977 году. Человека-паука сыграл Николас Хэммонд. В 2002 году режиссер Сэм Рэйми снял первый художественный фильм «Человек-паук». Роль Питера Паркера в нем исполнил Тоби Магуайр. При затратах на съемки 139 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате 821,7 миллиона долларов. Спустя два года вышло продолжение. «Человек-паук 2» принес своим создателям 783,8 миллиона долларов при бюджете 200 миллионов долларов. «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007 год) оказался самым успешным из этой серии — кассовые сборы составили 890,9 миллиона долларов. Права и расходы были наибольшими — 258 миллионов долларов.

После этого боссы Sony Pictures решили взять паузу. Затем было принято решение сменить режиссера и исполнителя главной роли и перезапустить серию. В 2012 году вышел фильм «Новый Человек-паук». Его снял режиссер Марк Уэбб. Паркера сыграл Эндрю Гарфилд. На съемки и рекламу выделили 230 миллионов долларов. Сборы в кинотеатрах принесли 757,9 миллиона долларов. «Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение» вышел в прокат в 2014 году. Кассовые сборы равнялись 709 миллионам долларов при затратах 293 миллиона долларов. Результат, видимо, не удовлетворил студию. Sony Pictures решила продать права на экранизацию «Человека-паука».

В итоге в феврале 2015 года была заключена сделка между Sony, Walt Disney и Marvel Studios о взаимном владении правами на этого супергероя. В 2016 году роль Паркера доверили актеру Тому Холланду. Он впервые надел костюм Человека-паука в фильме «Первый мститель: Противостояние». Годом позже вышла картина «Человек-паук: Возвращение домой». Холланд закрепился в роли Паркера. Фильм снял режиссер Джон Уоттс. Он привлек звездный актерский состав в лице Майкла Китона («Бэтмен»), Джона Фавро («Повар на колесах»), Марисы Томей («Мой кузен Винни»), Роберта Дауни-младшего («Железный человек»), а также молодой певицы и актрисы Зендаи. На съемки было выделено 175 миллионов долларов. Кассовые сборы составили 880,2 миллиона долларов. Холланд снова появился в образе Человека-паука в суперхитах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Завершение».

И вот теперь Уоттс предлагает зрителям свое новое детище — «Человек-паук: Вдали от дома». Актерский состав почти не изменился. Только выбыл Майкл Китон, вместо которого появился Сэмюэл Л. Джексон. В США выход фильма приурочили ко Дню независимости, который традиционно празднуется 4 июля. Премьера в прокате состоялась двумя днями ранее. Билеты на многие сеансы были распроданы предварительно. И вот редкий случай — еще до того, как фильм можно было увидеть, он уже заработал в прокате 111 миллионов долларов!

«Норм и несокрушимые: Большое приключение»

(0+, США — Индия, Lionsgate, анимационный фильм для семейного просмотра)

В 2016 году многим зрителям в разных странах мира понравился белый медведь Норм, который отправился в Нью-Йорк, чтобы спасти Арктику от алчного бизнесмена. Мультфильм о его приключениях собрал в прокате 30,5 миллиона долларов при затратах на съемки в размере 18 миллионов долларов. На тот момент был уже готов сценарий второй части. Студия сменила режиссера и приступила к съемкам. В новом мультике Норм отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть древний артефакт, украденный плохим археологом.

«Ибица»

(12+, Франция, Gaumont, комедия)

Из названия фильма легко догадаться, что действие происходит на острове Ибица — одном из самых популярных среди европейцев островов-курортов. Главный герой комедии, которого играет знаменитый французский комик Кристиан Клавье, известный по фильмам «Коридоры времени» (или «Пришельцы») и «Безумная свадьба», влюблен в женщину. Оба давно разведены. Она отвечает герою взаимностью. Но есть препятствие — ее дети-подростки. Нужно любым способом завоевать их расположение. И влюбленный предлагает отправиться всем вместе отдохнуть. Место должен выбрать сын героини. И он предлагает Ибицу! Главную женскую роль сыграла популярная актриса Матильда Сенье («Кемпинг»).

«Стокгольмский синдром»

(16+, США — Канада, Smith Global Media, криминальная комедия)

Фильм основан на реальной истории, случившейся в столице Швеции в 1973 году, после которой и появился термин «стокгольмский синдром». Тогда уголовник Ян-Эрик Олссон решил ограбить банк в центре Стокгольма и захватил четырех заложников. Его противостояние с полицией транслировалось в прямом телеэфире.

Снял фильм канадский режиссер Роберт Будро. На главную мужскую роль он пригласил популярного голливудского актера Итана Хоука («Тренировочный день»). Главную женскую роль исполнила шведская актриса Нуми Рапас, известная по кинотрилогии «Девушка с татуировкой дракона». Мировая премьера фильма состоялась в апреле в рамках нью-йоркского кинофестиваля Tribeca.

«Коррупция»

(16+, Великобритания, Entertainment Film Distributors, криминальная драма, триллер)

Бывший аферист выходит из тюрьмы. Он потерял все, включая доверие близких. Мужчина пытается восстановить отношения с родственниками и доказать, что изменился. Однако жизнь сталкивает его с теми, из-за кого он оказался за решеткой — преступной группировкой, которую возглавляет враг нашего героя.

Снял картину режиссер Рон Скалпелло («Меня зовут Ленни»). Главные роли исполнили Сэм Клафлин (сериал «Острые козырьки»), Тимоти Сполл (фильмы о Гарри Поттере), Чарли Мерфи (сериал «Острые козырьки»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



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