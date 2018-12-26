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В тренде — фантастика и приключения: 10 самых кассовых фильмов 2018 года

Год 2018-й подходит к концу. Все вокруг подводят итоги. И Голливуд не исключение. «ФАКТЫ» представляют десятку самых кассовых фильмов уходящего года в мировом прокате. Отечественных картин в этом рейтинге нет, но украинским зрителям представленные ленты хорошо знакомы. Все они с успехом прошли в наших кинотеатрах. В десятке лидеров четыре фильма сняты кинокомпанией Walt Disney. Только одна картина не является продолжением — это «Богемская рапсодия». В заветный список смог пробиться лишь один мультфильм — «Суперсемейка-2».

1. «Мстители: Война бесконечности»

Walt Disney — 2 миллиарда 48 миллионов долларов. Бюджет — 321 миллион долларов. Режиссеры — Энтони и Джо Руссо. В фильме снялось целое созвездие актеров: Роберт Дауни-младший, Бенедикт Камбербэтч, Крис Хемсуорт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Крис Пратт, Джош Бролин.

2. «Черная пантера»

Walt Disney — 1 миллиард 347 миллионов долларов. Бюджет — 200 миллионов долларов. Режиссер — Райан Куглер. Главные роли исполнили Чедвик Боузмен, Майкл Б. Джордан, Дэниел Калуя, Форест Уитэкер, Мартин Фримен.

3. «Мир Юрского периода-2»

Universal Pictures — 1 миллиард 305 миллионов долларов. Бюджет — 170 миллионов долларов. Режиссер — Хуан Антонио Байона. В главных ролях снялись Крис Пратт и Джефф Голдблюм.

4. «Суперсемейка-2»

Walt Disney — 1 миллиард 242 миллиона долларов. Бюджет — 200 миллионов долларов. Режиссер — Брэд Берд. Это единственный мультфильм, оказавшийся в десятке лидеров мирового кинопроката.

5. «Веном»

Sony Pictures — 854,5 миллиона долларов. Бюджет — 100 миллионов долларов. Режиссер — Рубен Флейшер. В главных ролях: Том Харди и Мишель Уильямс.

6. «Миссия: невыполнима — Фоллаут»

Paramount Pictures — 791 миллион долларов. Бюджет — 178 миллионов долларов. Режиссер — Кристофер Маккуорри. В фильме снялись Том Круз, Саймон Пегг, Винг Рэймс, Алек Болдуин, Ребекка Фергюсон. Самая кассовая из шести частей «Миссии».

7. «Дэдпул-2»

20th Century Fox — 735,6 миллиона долларов. Бюджет — 110 миллионов долларов. Режиссер — Дэвид Лейтч. В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин.

8. «Богемская рапсодия»

20th Century Fox — 666,9 миллиона долларов. Бюджет — 50 миллионов долларов. Режиссер — Брайан Сингер. В главных ролях: Рами Малек, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло. Самый кассовый музыкальный биографический фильм в истории.

9. «Человек-муравей и Оса»

Walt Disney — 622,7 миллиона долларов. Бюджет — 162 миллиона долларов. Режиссер — Пейтон Рид. В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас.

10. «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»

Warner Bros. — 611,5 миллиона долларов. Бюджет — 200 миллионов долларов. Режиссер — Дэвид Йейтс. В главных ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых фильмах, которые вышли в украинский прокат на минувшей неделе.

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