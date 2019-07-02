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Разведение сил в Станице Луганской: в разведке сделали важное заявление о российских военных (видео)
Даже после разведения сил в районе Станицы Луганской продолжают находиться террористы «ЛНР», переодетые в гражданское. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сославшись на данные разведки.
Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российское оккупационное командование через подконтрольные СМИ активно распространяют слухи о якобы несоблюдении договоренности по разведению войск украинскими Объединенными силами. Мол, подразделения ВСУ возвращаются на позиции, которые занимали ранее. При этом для подготовки фейковых «сюжетов» привлекают съемочные группы даже ведущих российских телеканалов.
Как писали «ФАКТЫ», разведение сил ВСУ и боевиков в районе Станицы Луганской начали 26 июня, а завершили 30 июня. Факт разведения фиксировали и подтвердили представители наблюдательной миссии ОБСЕ.
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