Валентина Хамайко покорила Говерлу с младенцем на руках (фото)

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Ведущая канала «1+1» Валентина Хамайко, побывав на джаз-фестивале во Львове, вместе с мужем и детьми отправилась в горы. С мужем Андреем и четырьмя детьми, в том числе и самым младшим сыном Андреем, которому исполнилось шесть месяцев, она покорила самую высокую гору Карпат — Говерлу. Малыша Валентина всю дорогу несла на руках. Об экстремальном восхождении многодетная мама рассказала в Instagram.

«Восхождение мы начали в 6.00. Утренний лес встретил нас невероятным ароматом и пением птиц. А корни деревьев напоминали вены на теле могучего великана. Где-то через 40−50 мин дорога изменилась. Большие деревья изменились на кусты можжевельника, солнца стало больше, под ногами уже были камни и земля», — призналась телеведущая.

Подъем сначала показался детям веселым приключениям, но спустя час их настроение кардинально изменилось. Первой устала 5-летняя Мирослава. Родители и старшие, 9-летняя Соломия и 7-летний Михаил, поддерживали и подбадривали. При этом, младший Андрюша вовсе не капризничал на руках у мамы: спал, ел и наслаждался пейзажами.

«По мере того, как детям становилось трудно, я начинала вести кого-то за руку, помогать с рюкзаком и рассказывала о том, что этот подъем напоминает путь к мечте, к своим целям! Потому что сначала есть азарт, как у нас был в лесу, и все легко, потом начинается рутина (у нас это был подъем, где был можжевельник и немного камней), а потом под влиянием усталости хочется все бросить и отказаться от мечты, но нужно потерпеть, медленно и уверенно идти дальше. И дети шли!» — рассказала Валентина.

Подняться на гору — это была давняя мечта Валентины. Но раньше сделать это никак не удавалось, беременность и рождение детей ее останавливали. Теперь она надеется, что ежегодное восхождение станет их семейной традицией.

Напомним, Валентина Хамайко будучи беременной четвертым ребенком вела активный образ жизни, занималась спортом. После рождения сына она через три дня вышла на работу, появлялась с малышом на публичных мероприятиях.

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