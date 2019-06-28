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300 музыкантов со всего мира и звездные гости: как проходит Leopolis Jazz Fest (фото)
Во Львове стартовал самый масштабный в нашей стране международный джазовый фестиваль — девятый Leopolis Jazz Fest. В это время город погружается в ритмы музыки. Она звучит на трех площадках — открытой сцене на площади Рынок, на сцене во дворе Дворца Потоцких и основной площадке — сцене имени Рознера в парке имени Хмельницкого. Здесь обустроены бесплатные пикниковые фан-зоны с огромными экранами, на которых транслируются концерты и вип-зоной, куда попасть можно только по билетам или пригласительным. Стоимость входа на один день — от 450 до 1800 гривен.
Одним из первых во Львов приехал друг фестиваля, пианист Чик Кориа — легендарный обладатель 22-х премий Грэмми. Стоит отметить, что 78-летний джазмен отлично выглядит. Он уже в третий раз наслаждался атмосферой города, гулял по центру, пробуя блюда галицкой кухни, и дал мастер-класс для молодых музыкантов. Чик Кориа говорит, что определить понятие «джаз» на сегодняшний день очень сложно.
*Легенды мировой музыки Кэнни Баррон и Чик Кориа
«На сегодняшний день употребляя слово „джаз“ нельзя поддержать серьезный разговор. Никто не понимает, о чем разговор. Поэтому будущее джаза в наших и ваших руках, моих и Кэнни Баррона (легендарный американский пианист). Эту музыку нужно поддерживать и продвигать всеми возможными способами», — сказал Чик Кориа.
Первый же день фестиваля задал высокий музыкальный градус. Зрители с особым нетерпением ждали молодых, но очень известных и востребованных в мире американских музыкантов Snarky Puppy, завоевавших уже три премии Грэмми. Организаторы Leopolis Jazz Fest охотились за фьюжн-группой несколько лет. Львовская публика встретила музыкантов громкими аплодисментами, как старых знакомых. Они не смолкали после каждой композиции. А в финале и вовсе переросли в овации, даже немного обескуражив музыкантов. Они сыграли еще несколько композиций на бис, а затем с удовольствием фотографировались с поклонниками и раздавали автографы.
Хедлайнером второго дня стала знаменитая певица и пианистка Даяна Кролл, за которой организаторы охотились девять лет. Канадская звезда впервые приехала в Украину.
Вип-гости предпочитают наслаждаться импровизациями звезд мирового джаза в партере. Традиционно, концерты посещает мэр Львова Андрей Садовой с женой и детьми.
Специально на фестиваль приехал генеральный прокурор Юрий Луценко с женой Ириной.
Были замечены народный депутат Антон Геращенко, бизнесмен Борис Ложкин и директор ИА «Интерфакс» Александр Мартыненко.
Дизайнер Ольга Навроцкая и музыкант Фагот.
Дизайнер Лилия Пустовит с дочкой и мужем.
Также в первые дни фестиваля посетили дизайнер Оксана Караванская, Джамала, Александр Положинский и многие другие.
Напомним, фестиваль продлится до 30 июня.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда джаза Чайна Мозес прямо во время выступления на сцене пила шампанское.
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