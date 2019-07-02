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Под Харьковом разбился военный самолет с пилотом-курсантом: первые подробности ЧП
Во вторник, 2 июля, разбился самолет Л-39 со студентом Харьковского национального университета Воздушных сил. Как сообщает руководство вуза, во время самостоятельного учебного полета по маршруту возникла внештатная ситуация.
Пилот вовремя уведомил руководство о неполадке и катапультировался. Пилот успешно приземлился, его состояние удовлетворительное. Уточняется, что инцидент произошел примерно в 16:00.
Самолет потерпел крушение в районе села Староверовка Купянского района Харьковской области. Благодаря умелым действиям курсанта жертв удалось избежать.
Расследованием причин аварии займется специальная комиссия.
Напомним, в мае в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. Вследствие аварии погиб весь экипаж в числе четырех человек.
В конце июня в Полтавской области упал и загорелся легкомоторный самолет Ан-2 («Кукурузник»).
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