«Моя последняя ротация»: погибшая на Донбассе медик Ирина Шевченко предчувствовала свою смерть

Происшествия

В среду, 3 июля, в Херсоне похоронят 48-летнюю Ирину Шевченко (позывной «Скажена»). Военный медик, сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты, кавалер ордена «За мужество» погибла 1 июля под Водяным Волновахского района Донецкой области. Санитарный автомобиль «Хаммер» на котором Ирина и матрос-водитель Сергей Майборода ехали забирать раненого, был обстрелян боевиками из ПТУР (противотанковая управляемая ракета). От «Хаммера» остался только обгорелый каркас. 47-летний Сергей Майборода погиб на месте. Ирина Шевченко получила тяжелейшие травмы и ожоги. Медики боролись за ее жизнь несколько часов, но спасти Ирину не смогли. В 14:10 ее сердце перестало биться.

Соцсети взорвались проклятиями в адрес отморозков, обстреливающих санитарные машины.

Президент Украины Владимир Зеленский, узнавший новость по пути в Канаду, написал на своей странице, что обстрел санитарного автомобиля — это «нарушение норм международного гуманитарного права и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс о прекращении огня на Донбассе», и призвал партнеров из США и Европы отреагировать на это вопиющее беззаконие.

«Медики никогда не должны становиться мишенью для обстрелов», — заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, осудив атаку боевиков на санитарный автомобиль возле Водяного.

Служба безопасности Украины начала расследование этого факта, открыв уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны.» Но кого и как будут привлекать к ответственности, пока непонятно.

Между тем друзья погибшей готовятся встречать в Херсоне гроб с ее телом.

— Ирочка знала, предчувствовала свою смерть, — рассказывает «ФАКТАМ» ближайшая подруга погибшей Наталья Бреус. — Она сказала мне: «Наташа, это моя последняя ротация. Я домой уже не вернусь». И все равно поехала на фронт. Она болела, у нее был сахарный диабет, но все равно все время была на передовой, просто не могла бросить своих пацанов и сидеть дома. А теперь вот ее везут домой в гробу… Машина с телом Иринки будет выезжать из Мариуполя поздно ночью со вторника на среду. 3 июля в семь утра будем на коленях встречать колонну с телом Иры (язык не поворачивается назвать ее «грузом 200») на Цюрупинском мосту. С 6:00 до 6:30 всех желающих заберут автобусом возле здания обладминистрации, отвезут к мосту, а потом привезут обратно. Прощание состоится возле Дома культуры текстильщиков (ДКТ) с 11:00 до 13:00, здесь же будет отпевание. Потом мы поедем на кладбище геологов, Иру похоронят там на Алее Героев. В 15:30 в обладминистрации будет поминальный обед.

До войны Ирина Шевченко работала продавцом на рынке, торговала всем — от фруктов и овощей до одежды и игрушек. После аннексии Крыма вместе с подругой Анной Турицей прошла несколько медицинских курсов — от тактической медицины до преподавания первой доврачебной помощи. Получив лицензию, начали ездить по приглашению командиров на полигоны и обучать бойцов — пограничников, морских пехотинцев. Когда Ирине предложили подписать контракт, согласилась, не раздумывая. В феврале 2015-го уже была в Широкино в составе 36-й бригады морской пехоты. Несмотря на должность радиотелефониста-санинструктора, «Скажена» вывозила с «нулевки» раненых бойцов, лечила их, а еще готовила еду, в том числе булочки и блинчики, о которых среди ее побратимов, волонтеров и заезжих журналистов ходят легенды.

«Она была и навсегда останется Мамой, сестрой, подругой, настоящим боевым побратимом для всех морских пехотинцев, для волонтеров, для нас, журналистов, — написала в Facebook журналист Алина Комарова. — Всегда в самом пекле, спасая жизнь ребят… Ангел не в белом халате. Всегда для ВСЕХ находилось доброе слово, вкуснейшие блинчики, сварганенные за 5 минут, ароматный грибной соус… В разрушенном орками селе у Ирочки был островок мира — палисадник с благоухающими в мае ландышами.

У Ирины Шевченко практически не осталось родных. Родителей ее давно уже нет в живых, осталась только младшая на 10 лет сестра. Да и та, по словам друзей, живет совсем небогато. На похороны и поминки погибшей женщины собирает деньги весь Херсон. Те из наших читателей, кто готов присоединиться, могут перечислять средства на карту «ПриватБанка» подруги Ирины Натальи Бреус: 5168 7427 0726 3970.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в июне 2019 года на Донбассе погибли девять украинских воинов, 87 бойцов получили ранения.

Также сообщалось, что боевики во второй раз за несколько дней обстреляли Авдеевку, где были разрушены дома мирных жителей. По Авдеевке оккупанты били из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета.

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