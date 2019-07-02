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Центр Разумкова оценивает запуск нового энергорынка как успешный
Запуск нового рынка электроэнергии прошел успешно. Украина сделала первый шаг к внедрению европейской модели рынка. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Расцениваю запуск рынка как достаточно успешный. Но в то же время это только предварительный, первый этап его развития. Еще существует много проблем, которые необходимо решать. Это проблемы неплатежей, проблема заниженных цен на электроэнергию для населения. А также ряд вопросов, связанных с тем, что ПСО — система субсидирования низких цен на электроэнергию за счет „Энергоатома“ и „Укргидроэнерго“ — не соответствует европейской практике и требует доработки», — отметил Омельченко.
По мнению эксперта, 1 июля Украина сделала первый шаг на пути к европейской модели рынка электроэнергии, внедрить которую обязалась в рамках имплементации норм Третьего энергопакета Евросоюза.
«Европейские институты не будут считать, что прямо сейчас, с 1 июля, модель уже полностью идеальна, соответствует всем европейским директивам и рынок абсолютно адекватен европейским моделям. Сделан только первый шаг на долгом пути к развитию рынка и постепенному его приходу к конкурентной, прозрачной модели, которая существует в Европейском союзе», — подчеркнул Омельченко.
Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.
Запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины по имплементации норм Третьего энергопакета ЕС, а также условием сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в текущем году.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..