26.00 / 26.24 29.28 / 29.71
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Центр Разумкова оценивает запуск нового энергорынка как успешный

9:15 3 июля 2019 29
энергосети
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Запуск нового рынка электроэнергии прошел успешно. Украина сделала первый шаг к внедрению европейской модели рынка. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Расцениваю запуск рынка как достаточно успешный. Но в то же время это только предварительный, первый этап его развития. Еще существует много проблем, которые необходимо решать. Это проблемы неплатежей, проблема заниженных цен на электроэнергию для населения. А также ряд вопросов, связанных с тем, что ПСО — система субсидирования низких цен на электроэнергию за счет „Энергоатома“ и „Укргидроэнерго“ — не соответствует европейской практике и требует доработки», — отметил Омельченко.

По мнению эксперта, 1 июля Украина сделала первый шаг на пути к европейской модели рынка электроэнергии, внедрить которую обязалась в рамках имплементации норм Третьего энергопакета Евросоюза.

«Европейские институты не будут считать, что прямо сейчас, с 1 июля, модель уже полностью идеальна, соответствует всем европейским директивам и рынок абсолютно адекватен европейским моделям. Сделан только первый шаг на долгом пути к развитию рынка и постепенному его приходу к конкурентной, прозрачной модели, которая существует в Европейском союзе», — подчеркнул Омельченко.

Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.

Запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины по имплементации норм Третьего энергопакета ЕС, а также условием сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в текущем году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины