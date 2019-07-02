- 20:35 Появились первые фото с места крушения военного самолета в Харьковской области
- 20:31 Труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии найден на дне озера Комо
- 20:24 Пожар произошел на подлодке: росСМИ сообщили новые данные о гибели моряков в Баренцевом море
- 20:14 Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом
- 20:04 Полное солнечное затмение 2 июля: во сколько и где смотреть
- 19:54 "Терпіти більше не можна": украинцы снова вышли на Майдан (онлайн-трансляция)
- 19:30 «Моя последняя ротация»: погибшая на Донбассе медик Ирина Шевченко предчувствовала свою смерть
- 19:28 "Европейская солидарность" идет на Майдан, чтобы "противостоять ползучему пророссийскому реваншу", — Порошенко
- 19:25 Водителя, который заехал на стеклянный пешеходный мост в Киеве, оштрафовали на 510 гривен
- 19:16 Джамала, Бобби Макферрин и еще три сотни музыкантов со всего мира: как прошел Leopolis Jazz Fest во Львове
- 19:14 Как встретить полное солнечное затмение 2 июля: советы известного астролога
- 19:14 «Человек-паук: Вдали от дома» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
Труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии найден на дне озера Комо (фото)
На дне итальянского озера Комо обнаружен труп 24-летней футболистки «Янг Бойз» и сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, которая пропала в прошлую субботу во время отдыха с подругой.
Как известно, спортсменка исчезла во время купания, когда вместе с подругой отплыла на лодке от берега, чтобы позагорать вдали от посторонних. Позже девушка решила искупаться и прыгнула в воду, так и не появившись на поверхности.
После масштабной поисковой операции итальянских спасателей безжизненное тело Исмаили было найдено на дне озера. Дайвинг-робот, который задействовали в операции, обнаружил тело на глубине 204 метров. Захватив девушку за руку, робот поднял тело на глубину 20 метров, после чего группа водолазов подняло умершую на поверхность. Семье девушки сообщили о трагической находке.
Флориана Исмаили
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший одноклубник Коноплянки погиб с двумя братьями в ДТП.
Фото blick. ch
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...