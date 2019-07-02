Труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии найден на дне озера Комо (фото)

Спорт

На дне итальянского озера Комо обнаружен труп 24-летней футболистки «Янг Бойз» и сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, которая пропала в прошлую субботу во время отдыха с подругой.

Как известно, спортсменка исчезла во время купания, когда вместе с подругой отплыла на лодке от берега, чтобы позагорать вдали от посторонних. Позже девушка решила искупаться и прыгнула в воду, так и не появившись на поверхности.

После масштабной поисковой операции итальянских спасателей безжизненное тело Исмаили было найдено на дне озера. Дайвинг-робот, который задействовали в операции, обнаружил тело на глубине 204 метров. Захватив девушку за руку, робот поднял тело на глубину 20 метров, после чего группа водолазов подняло умершую на поверхность. Семье девушки сообщили о трагической находке.

Флориана Исмаили

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший одноклубник Коноплянки погиб с двумя братьями в ДТП.

Фото blick. ch

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