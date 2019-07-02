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Происшествия

Появились первые фото с места крушения военного самолета в Харьковской области

20:35 2 июля 2019 626
Крушение самолета Л-39 в Харьковской области
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В сети опубликованы первые фотографии с места, где потерпел крушение самолет Л-39, которым управлял пилот-курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.

Паблик «Армия Inform» в Facebook показал снимки, где видно место падения самолета, а также место приземления пилота, которому удалось успешно катапультироваться.

Напомним, примерно в 16:00 вторник, 2 июля, во время выполнения самостоятельного учебного полета по маршруту на борту самолета Л-39 произошло ЧП. Пилот доложил о неисправности своему руководству и было принято решение катапультироваться.

Инцидент имел место в Купянском районе Харьковской области. Жертв удалось избежать. Конкретных данных о причинах ЧП в данный момент нет, расследованием будет заниматься специальная комиссия.

Фото: www.facebook.com/armyinform.com.ua

А так выглядит самолет Л-39 «Альбатрос» в рабочем состоянии.

Стоит отметить, что после начала российской агрессии против Украины наши пилоты стали получать гораздо больше часов полетов. За последние годы самолеты ВС ВСУ были модернизированы и отремонтированы. Впрочем, иногда вылеты заканчиваются трагедиями, как это было в мае текущего года, когда в Ровенской области вместе с экипажем разбился вертолет Ми-8.

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