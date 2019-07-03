На благо «айтишников»: Украина и Канада расширят зону свободной торговли

Украина

Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций. Об этом сказал Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщили в Администрации главы государства.

Он также отметил, что вместе с командой работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными.

«Важное место в наших отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наши стороны будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле… В ближайшее время начнутся переговоры, чтобы изложить эти договоренности на бумаге. Это будет означать, что украинские айтишники и предприниматели из разных отраслей получат возможность лучше сотрудничать с Канадой, не выезжая из Украины. Это означает больше рабочих мест», — сказал Зеленский.

Он таже поблагодарил за инвестиции канадские компании Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilion.

«Вчера украинская компания вместе с канадской „Вермилион Энерджи“ выиграли право на нефтегазовые участки» — сообщил глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами. Соглашение было подписано во время визита пятого президента Украины Петра Порошенко в Иерусалим. После вступления в силу соглашения Израиль отменит ввозные пошлины на 80% украинских промышленных товаров. Украина соответственно откажется от 70% ввозных пошлин для израильской промышленной продукции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратил внимание, что соглашение готовилось 50 долгих лет усилиями сотен человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter