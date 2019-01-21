Политика

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами. Соглашение было подписано во время визита украинского президента в Иерусалим.

«Сегодня исторический день… Это знаковое событие выводит наше сотрудничество на новый уровень. Мы устраняем существующие барьеры в торговле, даем компаниям из Украины и Израиля широкий доступ к рынкам, активизируем деятельность бизнеса», — подчеркнул важность заключенного соглашения президент Украины Петр Порошенко.

После вступления в силу соглашения Израиль отменит ввозные пошлины на 80% украинских промышленных товаров. Украина соответственно откажется от 70% ввозных пошлин для израильской промышленной продукции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратил внимание, что соглашение готовилось 50 долгих лет усилиями сотен человек.

«Мы уничтожили все барьеры в экономических отношениях между Украиной и Израилем. Благодарен премьер-министру Израиля за такой уровень сотрудничества», — добавил украинский президент.

Напомним, необходимость поскорее завершить переговоры о зоне свободной торговли подчеркивалась еще год назад, на встрече Порошенко и Нетаньяху в Давосе.

Следующим этапом после соглашения о ЗСТ должны были стать договоры об отмене платы за роуминг между Украиной и Израилем, соглашения о сотрудничестве в газовой сфере и сфере инноваций.

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