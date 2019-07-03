Украина

Новый скандал со «Слугой народа»: кандидат в Раду от партии служил в армии Израиля

Популярный автоблогер Александр Куницкий, который баллотируется в Раду по мажоритарке от «Слуги народа», проходил службу в армии Израиля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внефракционный нардеп Андрей Денисенко.

Также нардеп опубликовал снимок Куницкого с армейским товарищем.

«Из новостей услышал, что штаб „Слуги народа“ наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод — фотографию Куницкого с его армейским товарищем», — пишет Денисенко.

При этом нардеп уточнил, что служить в армии Израиля имеют право и обязанность только граждане этой страны.

Как известно, ранее народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал еще один снимок, утверждая, что на нем изображен именно Куницкий.

«Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые якобы и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют. На фото: кандидат в народные депутаты от партии „Слуга народа“ по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении сослуживцев в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)», — заявил Мосийчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у кандидата в депутаты от партии «Слуга народа» Александра Куницкого обнаружили гражданство Израиля. Сейчас ЦИК проверяет информацию о двух паспортах кандидата и готовится отреагировать. Куницкий баллотируется в Раду нового созыва по округу № 169 (г. Харьков).

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