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«Не хочу в состав России»: Лукашенко ответил противникам суверенитета Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости страны прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Об этом пишет БЕЛТА.
При этом глава государства назвал три способа защиты суверенитета страны.
Самый легкий, по его мнению — обратиться в НАТО — Североатлантический блок — и попросить их.
«Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет!», — отметил Лукашенко.
Также президент соседней страны назвал другой вариант — вступить в состав Росси.
«Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети — сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — заявил он.
Поэтому, по мнению Лукашенко, остается третий вариант: защищать себя самим.
«И я вас предупреждал, всех вас, и 10 и 15 лет тому назад: суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении», — уверен президент Беларуси.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко поссорился с президентом России Владимиром Путиным и начал кампанию по искоренению из белорусской власти агентов Кремля.
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