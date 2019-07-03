«Не хочу в состав России»: Лукашенко ответил противникам суверенитета Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости страны прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Об этом пишет БЕЛТА.

При этом глава государства назвал три способа защиты суверенитета страны.

Самый легкий, по его мнению — обратиться в НАТО — Североатлантический блок — и попросить их.

«Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет!», — отметил Лукашенко.

Также президент соседней страны назвал другой вариант — вступить в состав Росси.

«Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети — сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — заявил он.

Поэтому, по мнению Лукашенко, остается третий вариант: защищать себя самим.

«И я вас предупреждал, всех вас, и 10 и 15 лет тому назад: суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении», — уверен президент Беларуси.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко поссорился с президентом России Владимиром Путиным и начал кампанию по искоренению из белорусской власти агентов Кремля.

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