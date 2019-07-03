Шоу-бизнес

«Я буду твоя»: Ротару и Повалий поедут развлекать Лукашенко на фестивале в Витебске

Звезды шоу-бизнеса на пост-советском пространстве готовятся к очередному международному фестивалю искусств «Славянский базар», который по традиции пройдет в белорусском Витебске уже в 27-й раз. Хотя по степени узнаваемости мероприятию далеко до того же «Евровидения», его искренне любят и зрители, и профессиональное сообщество, а для некоторых артистов «Славянский базар» когда-то стал путевкой на большую сцену, пишет eg.ru.

Среди знаменитостей, обязанных витебскому фестивалю карьерой, — украинская исполнительница Таисия Повалий, которая прославилась после того, как в далеком уже 1993 году получила там Гран-при. С тех пор она ездит на «Славянский базар» регулярно.

Не станет исключением и год нынешний; певица призналась, что специально по этому случаю она шьет сразу несколько роскошных платьев. Поговаривают, кстати, что ей должны вручить специальную награду от президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию», а также подарить ей именную звезду на Аллее звезд.

Интересно, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нравится творчество Повалий, поэтому исполнительница приготовила новую песню «Я буду твоя», написанную Михаилом Гуцериевым и Викторией Коханой.

Ранее такой чести уже удостоилась землячка Повалий — София Ротару, которая впервые выступила на этом фестивале в том же 1993-м. Приедет она и в этот раз — предполагается, что выступление артистки должно стать одним из самых ярких на празднике.

Стоит отметить, что «Славянский базар» находится под личным надзором белорусского лидера Александра Лукашенко. Он не только курирует организацию фестиваля, но и лично ходит на выступления; его не раз замечали в ложе для почетных гостей, обычно в компании младшего сына Николая, которого прочат «батьке» в преемники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внучка Софии Ротару Соня Евдокименко порадовала поклонников пляжными фото.

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