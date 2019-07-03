Порошенко призвал собрать внеочередное заседания Собеза ООН по украинским пленным морякам

Украина

Ответом России, проигнорировавшей решение Международного трибунала по морскому праву и отказывающейся отпускать 24 пленных украинских моряков, должен стать созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

Такую точку зрения высказал пятый президент Украины Петр Порошенко во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, выразивший надежду на поддержку Вашингтона в этом вопросе. Также собеседники обсудили болезненные для Украины вопросы, в том числе, и эскалацию ситуации на Донбассе.

«Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков — это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию», — отметил Порошенко.

Он также сообщил, что передал американской стороне текст евроатлантической Хартии — плана ускорения движения Украины в ЕС и НАТО. «Спасибо США за неизменную поддержку Украины на пути изменений и надеюсь, партнерство наших стран в дальнейшем будет укрепляться», — добавил Петр Порошенко.

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