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Порошенко призвал собрать внеочередное заседания Собеза ООН по украинским пленным морякам
Ответом России, проигнорировавшей решение Международного трибунала по морскому праву и отказывающейся отпускать 24 пленных украинских моряков, должен стать созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН.
Такую точку зрения высказал пятый президент Украины Петр Порошенко во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, выразивший надежду на поддержку Вашингтона в этом вопросе. Также собеседники обсудили болезненные для Украины вопросы, в том числе, и эскалацию ситуации на Донбассе.
«Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков — это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию», — отметил Порошенко.
Он также сообщил, что передал американской стороне текст евроатлантической Хартии — плана ускорения движения Украины в ЕС и НАТО. «Спасибо США за неизменную поддержку Украины на пути изменений и надеюсь, партнерство наших стран в дальнейшем будет укрепляться», — добавил Петр Порошенко.
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