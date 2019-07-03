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В прозрачной кофте с заклеенными сосками: в Британии с рейса сняли смелую женщину, она подала иск в суд
Крупные неприятности грозят европейскому авиационному лоукостеру, который отказался везти в Лондон из испанской Малаги англичанку, щеголявшую практически обнаженной грудью. Об этом пишет The Sun.
Издание сообщает, что 31-летняя Хэрриет Осборн пыталась пройти в салон самолета в почти прозрачной кофточке и к тому же без бюстгальтера, зато с заклеенными сосками; это зрелище закономерно возмутило других пассажиров, многие из которых летели с детьми.
Стюардесса сделала женщине замечание и потребовала одеться, но та, даром что сама мама, закатила скандал.
Разумеется, экипажу лайнера это, мягко говоря, не слишком понравилось, так что когда Осборн остыла и все-таки прикрыла свои прелести, было поздно: ее ссадили с рейса и отправили в аэропорт, не предложив билета на другой самолет.
Британка добавила, что после конфликта со стюардессой она расплакалась. Девушке пришлось ночевать в аэропорту, чтобы улететь домой на другом самолете.
Представители EasyJet прокомментировали ситуацию. Они отметили, что сняли девушку с рейса не из-за ее наряда, а потому что она грубила сотруднице авиакомпании и вела себя неподобающе.
Сейчас Хэрриет, которой пришлось лететь домой за свои деньги после ночевки на холодном полу, пребывает в негодовании и не видит за собой никакой вины. Она утверждает, что обычно так не наряжается, но после отдыха в Испании ее уверенность в себе возросла, появилось игривое настроение, только и всего.
А поступок бортпроводницы нанес серьезный удар по самооценке Осборн, заставив ее почувствовать себя «дешевкой», поэтому она требует компенсации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская авиакомпания попала в скандал из-за музыканта.
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