«Ни разу такого жесткого отношения не было»: компания МАУ попала в скандал из-за музыканта

Происшествия

Международные авиалинии Украины (МАУ) после недавнего ЧП с «забытыми» пассажирами попали в очередной скандал. Как сообщил в Facebook известный американский музыкант Влад Дебрянский, во время перелета из Киева в Торонто при оформлении на посадку в Борисполе, имея с собой одну сумку, компьютер и гитару, заплатил довольно внушительную сумму за музыкальный инструмент.

Сумку он сдал в багаж, а гитару ему не разрешили брать в салон и объяснили, что за такую «услугу» надо заплатить 4 тысячи гривен.

При этом во время вылета из Торонто с этой же гитарой, никто про такие тарифы ему не говорил. На горячей линии перевозчика объяснили, что за гитару надо заплатить всего 15 евро (450 гривен).

В реальности при входе в салон лайнера музыканту все же пришлось заплатить, иначе бы он потерял билет.

С карточки Дебрянского сняли 4496 грн и объяснили, что на «входе дороже».

«Я говорю, почему не 4000? Ответ — „это же на регистрации, а при входе дороже“. И впустили на борт», — пишет Дебрянский.

Музыкант считает МАУ худшей авиакомпанией в мире, и пишет, что больше никогда не будет летать ею.

«Я летаю постоянно с гитарой, ни разу такого жесткого отношения не было, а „бабла“ МАУ я вижу не хватает, особенно моих экстра 4496 гривен. Никогда в жизни МАУ!» — возмущается музыкант.

Скандалы МАУ сопровождают постоянно. На днях еще одной жертвой авиакомпании стал известный телеведущий Анатолий Анатолич. Купив билет и получив посадочный билет на рейс, он не смог вылететь в Киев. Оказалось, что компания продала на борт больше билетов, чем было мест в самолете.

Как сообщали «ФАКТЫ», МАУ объявила о сокращении числа рейсов на период летней навигации. В компании это объяснили задержкой поставки новых Boeing 737 MAX и обещанием не использовать их до завершения расследования Еврокомиссии.

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