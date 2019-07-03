Мир

Вы на нас напали: в Грузии проучили россиянина, едущего на машине с "георгиевской лентой" (видео)

В сеть попало интересное видео, как грузины встретили россиянина с «георгиевской лентой». Так, авто с российскими номерами ехало по территории Грузии, а внутри находился скандальный элемент.

Грузины остановили проблемное авто и высказали россиянину своё недовольство.

«Вы на нас напали», — объяснили местные жители гражданину РФ.

Безмозглый ватник решил, что он может ездить по Грузии с колорадской ленточкой. Посмотрите, что из этого вышло. pic.twitter.com/HAq8zIapTR — Nasha Canada Newspaper (@NashaCanada) 2 липня 2019 р.

Как известно, «георгиевская лента» используется пропагандисткой машиной Кремля в качестве символа победы СССР над нацистской Германией. При этом в Украине и ряде других постсоветских странах «георгиевскую ленту» запретили. В нашей стране эта лента является одним из символов «русского мира». Именно с «георгиевскими лентами» россияне захватывали воинские части в Крыму, а также затевали войну на Донбассе.

В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, оккупировав около 20% ее территории (Абхазия и Южной Осетии). С тех пор на территории Грузии есть две квазиреспублики, аналогичные украинским «ДНР» и «ЛНР». На тех территориях находятся российские войска, которые постоянно под дулами автоматов передвигают границу, захватывая все новые участки грузинской территории.

Отметим, что «георгиевская лента» запрещена и в Украине. Так, в апреле в Одессе оштрафовали граждан, носивших «георгиевскую ленту» на публике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter