В Одессе полиция задержала агрессивного «носителя» георгиевской ленты

Происшествия

В среду, 10 апреля, Одесса торжественно отмечает 75-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. В этот день вечером на Аллею Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко пришло много людей. В их числе — участники пророссийских акций, проходивших на Куликовом поле, у Дома профсоюзов, где, по их версии, 2 мая 2014 года «заживо сожгли пророссийски настроенных людей». Ранее в Запорожье обезвредили любительницу «Новороссии», агитировавшую в соцсетях.

В частности, группа людей шла по Аллее с цветами, которые они возложили к подножию монумента Неизвестному матросу. Во время шествия его участники скандировали: «Вон из Одессы, бандеровские бесы!».

Один из мужчин был украшен так называемой «георгиевской лентой», использование которой запрещено законодательством Украины. Полицейские потребовали ее убрать, однако мужчина оказал сопротивление. Другой мужчина, представившийся сыном нарушителя, попытался «отбить отца» у правоохранителей.

В результате обоих задержали.

Как отметили в региональном главке Нацполиции, мужчины, один из которых имел при себе запрещенную символику, оказали злостное неповиновение полицейским.

Сейчас оба правонарушителя доставлены в Приморский отдел полиции для дачи объяснений.

Решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности. Одного — по ст. 173−3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего). Другого — по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП.

Ранее СБУ объявила в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого был проведен обыск из-за подозрения в работе на российских пропагандистов. Он скрывается от следствия с 11 марта.

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