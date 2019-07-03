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Непогода в Украине остановила поезда и обесточила более полутысячи населенных пунктов
По состоянию на утро среды, 3 июля, из-за сложных погодных условий без света в Украине остаются 525 населенных пунктов в 13 областях. Накануне из-за сильного ветра сработали системы защиты линий электропередач, оставив без света 601 населенный пункт в 5 областях.
Как сообщают в ГосЧС, обесточены 163 населенных пункта в Днепропетровской области, в Черниговской — 110, Винницкой — 57, Николаевской — 41, Черновицкой — 38, Кировоградской — 35, Донецкой — 26, Луганской — 14, Запорожской — 12, Житомирской — 11, Сумской — 9, Черкасской — 6 и три населенных пункта в Киевской области.
Серьезное ЧП произошло в Кривом Роге — по словам руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова, ураган оставил без света практически весь город, пострадала и железная дорога. «Некоторое время на станциях отсутствовало напряжение в контактной сети. Из-за обесточивания участков мы приняли оперативное решение пустить пассажирские поезда на электрифицированных участках под теплотягой. Из-за непогоды в пути задержались около 10 поездов», — сообщил он на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ливни и ураганный ветер остановили работу пропускных пунктов на украинско-молдавской границе — таможенной службе соседнего государства сообщили, что от электроснабжения были отключены посты с информационной системой таможни.
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