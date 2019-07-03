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Ливни и ураганный ветер остановили работу пропускных пунктов на украинско-молдавской границе
В соседней Молдове непогода приостановила работу шести пунктов пропусков через госграницу. Ранее СБУ усилила контрразведовательные меры на украинско-молдавской границе.
Как сообщает «Укринформ», речь идет о северном участке украинско-молдавской границы. Там ливневые дожди с градом и сильным ветром отрезал от электроснабжения посты с информационной системой таможни.
«Таможенная служба рекомендует избегать пересечения границы через таможенные пункты «Гримэнкэуць-Вашкивцы», «Бричаны-Россошаны», «Ларга-Клеменцы», «Косэуць-Цекиновка», «Окница» и «Бричаны», — предупреждают в Молдове.
На сайте украинской Госпогранслужбы на данный момент сообщений о данном ЧП нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за сильного ветра сработали системы защиты линий электропередач, оставив без света 601 населенный пункт в 5 областях Украины.
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