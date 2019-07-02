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В Украине разбушевалась непогода: обесточены более 600 населенных пунктов
В ночь на вторник, 2 июля, из-за сильного ветра сработали системы защиты линий электропередач, оставив без света 601 населенный пункт в 5 областях. Ранее сообщалось, что в Киеве из-за непогоды падали деревья.
Как сообщают в ГосЧС, в Черниговской области был обесточен 291 населенный пункт, в Житомирской — 101, Киевской — 85, Сумской — 73 и Ровенской области — 51 населенный пункт.
Накануне в Ровенской области непогода серьезно «прошлась» по девяти населенным пунктам Заричненского и Дубровицкого районов. Там сильным ветром были повреждены крыши пяти школ и 24 жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.
В ГосЧС также предупредили о сложных погодных условиях во вторник, 2 июля. Так, по данным синоптиков, днем в Украине (кроме юга), грозы, шквалы 15−20 м / с, в западных, северных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 25−30 м / с.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам синоптика Натальи Диденко, сильная жара в Украине, кроме юга и юго-востока, маловероятна.
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