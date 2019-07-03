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- 10:33 Упавшее дерево парализовало движение транспорта в Днепре
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Упавшее дерево парализовало движение транспорта в Днепре (фото, видео)
В среду, 3 июля, в Днепре на улице Юрия Савченко большая акация упала на провода и полностью парализовала движение троллейбусов. Ранее сообщалось, что непогода оставила без света свыше 500 населенных пунктов в Украине.
Как сообщает «Информатор», на улице Юрия Савченко в Днепре также изрядно затруднено движение автотранспорта. Часть дерева и оборванный провод лежали на улице. К счастью, обошлось без пострадавших. На место ЧП были вызваны работники коммунальной службы.
Ранее в городе большое дерево упало на остановку общественного транспорта — тогда пострадали три человека, двое из которых отказались от госпитализацию. Девушку с травмой головы увезли медики. Упавшее дерево потянуло за собой провода и перекрыло проезжую часть.
Заммэра Днепровского горсовета Михаил Лысенко сообщил, что в городе за 19 минут упало 126 деревьев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на северном участке украинско-молдавской границы ливневые дожди с градом и сильным ветром отрезали от электроснабжения пограничные посты Молдовы с информационной системой таможни.
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