Одесских проституток «крышевали» высшие чины полиции (фото)

Происшествия

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку из числа сотрудников управления по борьбе с торговлей людьми регионального главка Нацполиции, которые обложили данью большинство местных «жриц любви». Как сообщили в управлении СБУ в Одесской области, «крышевали» эту деятельность высокопоставленные офицеры — начальник названного полицейского управления и начальник областного уголовного розыска, теперь уже бывший.

Сфера деятельности оборотней в погонах не ограничивалась только кураторством местных борделей. В их ведении находились лица, которые предоставляют услуги так называемого массажа, эскорта, секс-туризма, стриптиза и всего того, что связано с интимом. И не только.

«Помимо „крышевания“ рынка интимных услуг упомянутые высокопоставленные полицейские чиновники через своих подчиненных вымогали деньги у иностранцев, торгующих на известном промтоварном рынке „7-й километр“, у собственников цехов по пошиву одежды и представителей другого бизнеса. Если же кто-то отказывался вносить „мзду“, моментально привлекали к уголовной или административной ответственности», — сообщили в управлении спецслужбы.

Отмечается, что сейчас правоохранители (в операции участвовали также сотрудники ГБР и военной прокуратуры) задержали на горячем старшего оперуполномоченного полицейского управления по борьбе с торговлей людьми.

«Он вымогал и получил неправомерную выгоду в сумме 1400 долларов за то, чтобы не заводить оперативно-розыскное дело и не сообщать в орган досудебного расследования о содержании некоей гражданкой притонов на территории Одессы», — сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Начато уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности. В СБУ уверяют, что «это только начало разматывания всего клубка».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Полтавской области на днях разоблачили полицейских, которые выращивали коноплю на продажу в сарае заброшенной животноводческой фермы.

«ФАКТЫ» также сообщали о массовых поборах украинских полицейских с румынских туристов в Закарпатской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter