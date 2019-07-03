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Мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену живьем: опубликовано жуткое видео инцидента
В сеть выложили видео жуткого ЧП в Запорожье, где 29-летний мужчина, поссорившись с гражданской женой, облил ее горючим веществом и поджег. Ранее житель села Косино (Мукачевский район Закарпатской области) облил бензином дом, машину и себя, а затем поджег.
Как сообщили в ГУНП в Запорожской области, пострадавшую женщину госпитализировали с 90 процентами ожогов. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
У женщины (1997 года рождения) медики констатировали ожоги головы, тела и конечностей. Один из свидетелей ЧП снял, как она горела — кадры выложили в Instagram «Это Запорожье». В комментариях интернет-пользователи возмутились тем, что автор видео продолжал снимать, а не бросился на помощь женщине.
Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 4 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина поджег квартиру, где жила его экс-супруга. В помещении в это время находилась она сама, ее мать и 10-летний сын. Часть подожженного помещения, двери соседней квартиры и коридор подъезда выгорели дотла.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...