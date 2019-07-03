Шоу-бизнес

Что это значит? Алина Гросу нашла на своем муже странный знак (фото)

Популярная певица и актриса Алина Гросу, отгулявшая пышную свадьбу в Италии, отмечает первый месяц семейной жизни. По этому поводу она представила новую песню «Непобедима» и поделилась нежным свадебным фото с мужем. На нем новоиспеченные муж и жена трогательно обнимаются, Александр держит Алину за руку, на безымянном пальце красуется обручальное кольцо с бриллиантом.

Сама Алина обратила внимание на странный знак на своем муже. В его щетине она нашла мистику.

«Обнаружила сегодня, что Санькина борода растёт вихрем в форме цифры „6“. Что это за знак?», — спросила она у подписчиков.

В комментариях они желают паре любви и счастья и воспринимают пост Алины, как шутку.

Напомним, свадьба Алины Гросу прошла на роскошной вилле в Италии. За вечер невеста сменила четыре наряда. На торжестве присутствовали родные пары, а также звезды шоу-бизнеса: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский.

После свадьбы молодожены отправились в романтическое путешествие, побывали в самых красивых местах Италии — Венеции, Вероне на озере Комо. Алина делилась семейными фото в сети, а также показала несколько соблазнительных образов в мокром платье.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе в Италии.

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