Кавказцы устроили резню в киевском ресторане (фото, видео)

Происшествия

В среду, 3 июля, в центре Киева — в «Арена Сити» — охранник кафе Linas получил ножевое ранение, когда попытался помешать уйти из заведения не уплатившим по счету посетителям. Ранее пьяный посетитель устроил драку в столичном ресторане Mister Cat, что на улице Большая Васильковская.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на персонал, в заведении отдыхали двое мужчин кавказской национальности. Они «нагуляли» на сумму 3773 гривни, но решили покинуть заведение, не заплатив по счету. Охрана попросила расплатиться, начался конфликт, который перерос в драку. Один из гостей достал нож и полоснул по руке охранника.

Также сообщается, что одна из посетительниц пожаловалась на кражу телефона. Она рассказала, что пропавшую мобилку она нашла на столике, за которым отдыхали агрессивные посетители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Оболонском районе столицы произошел конфликт, который закончился массовой дракой и стрельбой. Инцидент произошел в ресторане «Каспий» на улице Автозаводская. Несколько посетителей пострадали от газа из баллончика, а одному мужчине выстрелили в ногу

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