РФ обязали заплатить украинцам за агрессию

Общество и люди

Гражданское движение «Сила права» отсудило у РФ компенсации за моральный вред, причиненный истцам российской вооруженной агрессией в Крыму и на Донбассе. Соответствующее решение Голосеевский суд Киева принял в интересах Вадима Козика и Валерия Шевчишина. Суд постановил взыскать с России в пользу истцов по 100 тысяч грн, — сообщил Александр Данилюк, один из лидеров избирательного объединения «Сила права».

«Сегодня командой «Силы Права» выиграно уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе «Сила Права» отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен. Для обеспечения исков «Сила права» уже арестовала 3,5 миллиарда долларов, принадлежащих РФ, которые находятся в Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в «Северных потоках». Россия должна заплатить украинцам за агрессию несколько триллионов долларов. Арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов — действенный инструмент принуждения России к миру и восстановлению территориальной целостности Украины. Именно на этом базируется стратегия победы, которую мы начали строить в далеком 2014 году.

Когда сегодня некоторые политиканы рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену. Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского, а не российского бюджета", — объясняет Данилюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что «Спільна справа» объединилась на парламентских выборах с «Силой права» Андрея Сенченко. Цель объединения — формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых — недопустимость капитуляции и российского реванша. «Сила права» еще с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.

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