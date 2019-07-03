Украина

В Киеве в ночь на 5 июля ограничат движение: схема проезда

На правобережной развязке моста имени Патона (турбина) начнется ремонт дорожного покрытия, работы будут вести в основном ночью. С 20:00 4 июля до 8:00 5 июля снимут верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (в сторону Выдубичей). Движение транспорта в этот период будет ограничено. Ранее из-за ремонта путепровода трамваи заменили автобусами.

На улице Петлюры (на участке между улицами Жилянской и Саксаганского) ограничено движение ориентировочно до 14 июля, сообщили в «Киевавтодоре». Ремонтники выравнивают бордюры и люки колодцев, снимают старый слой асфальта, а после подготовки основы приступят к укладке нового покрытия из прочного полимер-асфальтобетона. Водителей просят не парковаться вдоль обочин.

Напомним, что сейчас ремонтируют Южный мост, Русановский метромост, строят новый Шулявский путепровод. Введено временное ограничение движения — до 06:00 8 июля — на Южном мосту в первой и второй полосах в направлении Надднепрянского шоссе.

До конца года ограничено движение в направлении к центру возле платформы «Борщаговка» —из-за ремонта путепровода над ж/д путями. В 2020 году запланирован ремонт того же участка проезжей части, но уже в направлении Кольцевой дороги. Из-за этого капремонта вместо трамваев № № 1 и 3 ориентировочно до 30 сентября для пассажиров организовали автобусные маршруты — № 3Т и № 4, вместо троллейбуса № 27К курсирует автобус № 4.

Кстати, с 4 июля вносятся изменения в маршрут автобуса № 4, который будет двигаться по схеме: улица Симиренко — проспект Академика Королева — улица 9 Мая — проспект Отрадный — улица Гарматная — улица Борщаговская — улица Жилянская — улица Старовокзальная, обратно: улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Борщаговская — улица Вадима Гетьмана — улица Миколы Голего — проспект Отрадный — улица 9 Мая — проспект Академика Королева — улица Симиренко.

Для трамваев №№ 14 и 15 «Киевпасстранс» организовал сокращенный режим работы в ночь на 4 и 5 июля, что обусловлено ремонтом колеи на улице Василенко. Последние отправления для № 14 от «Проспекта Отрадного» в 23:31, 23:39, от «Контрактовой площади» — в 22:15, 22:30. Для маршрута № 15 — от «Проспекта Отрадный» — в 23:09, 23:24, от «Улицы Старовокзальной» — в 22:25, 22:40. Привычный график работы электротранспорта восстановят в 05:40.

Временные неудобства ожидают и пешеходов. Так, в подземном переходе по проспекту Глушкова, 1 (к Выставочному центру) начались противоаварийные работы (ремонт стен) — проход здесь ограничен до 7 июля (сейчас действует лишь переход возле ресторана «Прага»).

Закрыт на ремонт до 22 августа и пешеходный мост на аллее Героев Небесной сотни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве из-за ремонта дороги на два месяца закроют важный троллейбусный маршрут.



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