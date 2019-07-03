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- 12:55 "Всадник Апокалипсиса с кружкой": Путина после саммита в Японии высмеяли едкой карикатурой
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"Всадник Апокалипсиса с кружкой": Путина после саммита в Японии высмеяли едкой карикатурой
Художник Игорь Поночевный, который рисует карикатуры от имени выдуманного персонажа Алеши Ступина, отозвался на участие президента России Владимира Путина в саммите G-20 в Японии, где хозяина Кремля заметили со странной белой кружкой за столом.
Карикатурист изобразил Путина одним из всадников Апокалипсиса, держащим в руках свое «главное оружие», вместе с лидерами КНДР Ким Чен Ыном с ядерной бомбой и США Дональдом Трампом, который «воюет» при помощи Twitter.
Интернет-пользователи живо отозвались на новую работу Алеши Ступина.
«Китайцы уже такими стаканами торгуют».
«Он напоминает белого ходока с заплывшей мордой алкаша».
«Алеша, следующую картину пиши «Х…ло на педальном коне».
А один из интернет-пользователей прокомментировал карикатуру так: «Без табуретки картина не полная». Имелся в виду случай, когда Путин садился на коня, а рядом стояла табуретка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», писатель и публицист Дмитрий Быков посвятил случаю на саммите в Осаке очередное стихотворение и назвал поведение Путина «проявлением российства».
Также в сети предположили, что кружка Путина, которую заметили во время саммита в Японии, может быть вовсе и не посудой, а ингалятором — на ее дне видно небольшое отверстие.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!