"Со своею кружечкой убогой": Быков потроллил Путина после саммита G20

Мир

Появление российского президента на саммите G20 стало поводом для остроумных шуток и карикатур. В соцсетях не прошли мимо того факта, что за стол Владимир Путин сел с собственной посудой. И пока другие участники мероприятия поднимали бокалы с вином, российский лидер пил из непрозрачной чашки.

Инцидент с Путиным заставил вспомнить все громкие случаи применения ядов, включая отравление в британском Солсбери. А писатель и публицист Дмитрий Быков посвятил случаю на саммите свое очередное стихотворение и назвал поведение Путина «проявлением российства»:

«Вот оно, Отечество без фальши, без когтей, оскала и клешней! Можно ли придумать что-то жальше, горше, приземленней и смешней?

Прежде мы, понтистые недаром, грозные, как рать богатырей, со своим являлись самоваром — а сегодня с кружечкой своей!

От кого он так оборонялся, помня про традиции ЧК? Может быть, полония боялся, может быть, страшился «Новичка»?

Но какая в этом укоризна, явленная гордою Москвой: мол, у вас издержки глобализма, а у нас хоть скромненький, но свой!

Пусть американцы хлещут коку, англичанин кофе пьет, сердит, немец — пиво… а Россия сбоку со своею кружечкой сидит!

Так-то мы и ходим, примечаю, тайную гордыню затая, со своей отдельной кружкой чаю. Ваша кружка чаю — не моя!

Интернет, конечно, изострился, сальный, как бордельная кровать, но над этим образом российства впору не острить, а горевать…

… С нашей проблематикой российской, скучной, словно старый Карабас, я вишу беспомощной сосиской посреди сарделек и колбас.

Со своим беспомощным «Не трогай!», с шутками про вечную ЧеКу, со своею кружечкой убогой жидкого, несвежего чайку,

И какой там чуши ни неси я — все махнут презрительно рукой. Да. Но и такой, моя Россия… А точнее — именно такой.

Напомним, несмотря на ожидания, в ходе встречи Трампа и Путина в Осаке не обсуждался вопрос военнопленных украинских моряков. О каких-либо конкретных договоренностях стороны также не сообщали.

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