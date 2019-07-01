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Может вовсе и не кружка? В странном жесте Путина на G20 заметили интересную деталь
Появление президента РФ Владимира Путина со своей кружкой на торжественном ужине с участниками саммита G20 вызвало активное обсуждение не только в соцсетях, но и в западной прессе.
Если изначально говорили о боязни российского лидера быть отравленным, что нашло поддержку среди сторонников теории заговора, то позже блогеры отметили странную форму кружки, из которой что-то пил Путин. В частности, ранее президента РФ видели с аналогичной кружкой на одной из его прямых линий.
На дне посудины заметно небольшое отверстие, а на цельном корпусе есть что-то типа наклейки в виде российского герба. Некоторые пользователи отметили, что во время употребления «напитка» Путин держался рукой за место, где была наклейка. Это стало причиной предположений, что сама наклейка и вовсе была кнопкой, а кружка — ингалятором. Так ли это — достоверно неизвестно.
В российской прессе предположили, что президент РФ пил чай с медом, поскольку на саммите был простужен.
Стоит отметить, что слухи о болезнях Путина ходят давно. В том числе информация об онкологическом заболевании российского президента.
Сторонники все той же теории заговора активно обсуждают версию, что сам Путин давно умер, а Россией правят его двойники. Подтверждением этой версии может быть изменение формы лица Путина, а также непостоянный рост президента РФ.
Впрочем, главный исследователь путинизма — социолог Игорь Эйдман — считает, что слухи о двойниках Путина всего лишь фейк.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.