Голодающего Балуха решили "добить": узника Кремля переводят в лагерную тюрьму

Украина

Узника Кремля Владимира Балуха, который 25 июня объявил голодовку, в колонии собираются перевести в камеру с более жестким режимом содержания, куда помещают злостных нарушителей режима.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката политзаключенного Ольгу Динзе, которая посетила Владимира Балуха 2 июня в колонии № 4 города Торжок (Россия).

По словам Ольги Динзе, Балух продолжает голодовку до посещения его консулом Украины. «Состояние его здоровья очень нестабильное: мучают головные боли, головокружение, сильная слабость, обезвоживание. Моего подзащитного каждый день посещает начальник медицинской части, а также приходил психолог, но Владимир Балух отказался от общения с ним и требует разрешить его посещение психологом, которому он доверяет», — рассказала адвокат.

Сообщается, что после свидания с адвокатом стало известно о намерении администрации колонии перевести украинца в помещение камерного типа (ПКТ). Это — тюрьма в колонии, куда заключенных помещают в качестве наказания за злостные нарушения режима. Правозащитники подчеркивают, что тюремщики по надуманным предлогам постоянно помещают Владимира Балуха в штрафной изолятор. Это может быть формальным поводом отправки политузника в ПКТ.

В Крымской правозащитной группе уточняют, что права людей, находящихся в ПКТ, значительно сужены. Им не разрешается брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, табачных изделий и спичек, в течение шести месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупационный суд Крыма приговорил Владимира Балуха, в общей сложности, почти к пяти годам колонии и штрафу.

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