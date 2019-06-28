Украина

Не ест, не пьет и не спит: стали известны подробности отчаянной голодовки Балуха

Узник Кремля Владимир Балух, который 25 июня объявил голодовку в российской колонии, уже два дня не спит и не пьет воду. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, посетившая Балуха в колонии.

«Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста против нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке», — сказала Динзе, пишет Крым.Реалии.

Она отметила, что на сухой голодовке Балух не сможет находиться долго.

«Потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток», — рассказала адвокат.

По словам Динзе, она 28 июня написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

Также в России нарушают права другого узника Кремля из Украины Павла Гриба. В частности, несмотря на ухудшение его здоровья, ему отказывают в госпитализации. Адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила российским СМИ, что состояние осужденного стабильно ухудшается, о чем свидетельствуют последние полученные анализы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить «серьезные провокации» и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность.

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