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Происшествия

На пляже в Чернигове утонули двое детей, еще одного так и не нашли (видео)

13:22 3 июля 2019 569
Утопленник
Инф. «ФАКТОВ»

На украинской воде продолжают гибнуть люди. Несмотря на предупреждения спасателей, статистика смертности ухудшается.

Так, всего за три дня только на одном из черниговских пляжей утонули двое детей, говорится в сюжете «Сегодня».

В нескольких метрах от береговой линии нашли тело 9-летнего Назара, а на другой стороне пляжа — труп 15-летнего подростка. Тело еще одного мальчика так и не нашли.

Водолазы изучают поверхность дна, а пляж дополнительно осматривают. По словам местных спасателей, дно в указанном месте ровное.

Отметим, что статистика смертей на воде в этом году пугающая. Только в июне в Украине утонули 300 человек, из которых 42 — дети. За первое полугодие 2019 года по всей стране утонуло 600 человек.

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