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На пляже в Чернигове утонули двое детей, еще одного так и не нашли (видео)
На украинской воде продолжают гибнуть люди. Несмотря на предупреждения спасателей, статистика смертности ухудшается.
Так, всего за три дня только на одном из черниговских пляжей утонули двое детей, говорится в сюжете «Сегодня».
В нескольких метрах от береговой линии нашли тело 9-летнего Назара, а на другой стороне пляжа — труп 15-летнего подростка. Тело еще одного мальчика так и не нашли.
Водолазы изучают поверхность дна, а пляж дополнительно осматривают. По словам местных спасателей, дно в указанном месте ровное.
Отметим, что статистика смертей на воде в этом году пугающая. Только в июне в Украине утонули 300 человек, из которых 42 — дети. За первое полугодие 2019 года по всей стране утонуло 600 человек.
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